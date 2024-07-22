مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إعدام عشرة عراقيين مدانين “بجرائم إرهابية” (مصدران أمني وطبي)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نُفذ حكم الإعدام شنقاً بعشرة عراقيين مدانين “بجرائم إرهابية” في سجن الحوت في مدينة الناصرية الاثنين، وفق ما أكد مصدران طبي وأمني لفرانس برس.

وأكد مصدر طبي أن جميع المحكومين أدينوا “بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي (الدولة الإسلامية) بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”، مضيفا “نفّذ الحكم باشراف فريق عمل من وزارة العدل”، وأكد مصدر أمني تنفيذ الحكم.

وأوضح المصدر الطبي أن المعنيين أدينوا “وفق المادة 4 إرهاب” وتسلمت خدمات الصحة جثثهم بغرض نقلها إلى ذويهم. 

في السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد، وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى “جماعة إرهابية”، سواء قاتل في صفوفها أم لا.

وينص القانون على أن جرائم “الإرهاب”، وكذلك جرائم القتل العمد، وحتى الاتجار بالمخدرات، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو تشمل اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب أو في غياب تمثيل قانوني فعال، وفق منظمات حقوقية. 

في 31 أيار/مايو، تم إعدام ثمانية أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بتهمة “الإرهاب” والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

ستر/ح س/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
6 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
62 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية