إعدام عشرة عراقيين مدانين “بجرائم إرهابية” (مصدران أمني وطبي)

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نُفذ حكم الإعدام شنقاً بعشرة عراقيين مدانين “بجرائم إرهابية” في سجن الحوت في مدينة الناصرية الاثنين، وفق ما أكد مصدران طبي وأمني لفرانس برس.

وأكد مصدر طبي أن جميع المحكومين أدينوا “بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي (الدولة الإسلامية) بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”، مضيفا “نفّذ الحكم باشراف فريق عمل من وزارة العدل”، وأكد مصدر أمني تنفيذ الحكم.

وأوضح المصدر الطبي أن المعنيين أدينوا “وفق المادة 4 إرهاب” وتسلمت خدمات الصحة جثثهم بغرض نقلها إلى ذويهم.

في السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد، وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى “جماعة إرهابية”، سواء قاتل في صفوفها أم لا.

وينص القانون على أن جرائم “الإرهاب”، وكذلك جرائم القتل العمد، وحتى الاتجار بالمخدرات، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو تشمل اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب أو في غياب تمثيل قانوني فعال، وفق منظمات حقوقية.

في 31 أيار/مايو، تم إعدام ثمانية أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بتهمة “الإرهاب” والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

ستر/ح س/ص ك