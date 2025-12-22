إعصار سريلانكا خلّف أضرارا بأكثر من 4 مليارات دولار (البنك الدولي)

afp_tickers

3دقائق

أفاد تقرير للبنك الدولي نُشر الاثنين بأن الإعصار ديتواه الذي ضرب سريلانكا الشهر الماضي، تسبّب بأضرار مادية مباشرة قُدّرت بحوالى 4,1 مليارات دولار، طالت المباني والزراعة والبنى التحتية الحيوية.

وأودت الكارثة الطبيعية بأكثر من 640 شخصا، فيما تأثر بها أكثر من 10% من سكان سريلانكا. كما خلّفت الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الإعصار أضرارا واسعة في أنحاء الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وبحسب البنك الدولي، تعادل قيمة الأضرار المقدّرة حوالى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا.

وأوضح تقرير التقدير السريع العالمي للأضرار بعد الكوارث الصادر عن البنك الدولي، أن البنى التحتية، بما فيها الطرق والجسور والسكك الحديد وشبكات إمدادات المياه، نالت الحصة الأكبر من الأضرار، بقيمة تقديرية بلغت 1,735 مليار دولار.

وقدّرت أضرار المساكن بحوالى 985 مليون دولار، أي ما يعادل 24% من الأضرار الإجمالية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تقتصر على الأضرار المادية المباشرة و”لا تشمل الخسائر المرتبطة بالدخل أو الإنتاج، ولا الكلفة الكاملة للتعافي وإعادة الإعمار”.

وأضاف البنك الدولي أن مباني مثل “المدارس والمرافق الصحية والشركات والمنشآت الصناعية الكبرى والمصانع الواقعة على طول الأنهار والجداول الرئيسية، تأثرت بدورها بشدة”، مع تقدير أضرارها بحوالى 562 مليون دولار.

وأعلنت الحكومة السريلانكية أيضا أنها حصلت على موافقة من البنك الدولي لإعادة توجيه 120 مليون دولار من مشروع جار لاستخدامها في الإنفاق على التعافي من الكارثة.

ويأتي أحدث تقرير للبنك الدولي بعد إعلان صندوق النقد الدولي الجمعة أن مجلس إدارته وافق على تقديم 206 ملايين دولار من التمويل الطارئ لسريلانكا للمساعدة في جهود التعافي.

وضرب الإعصار البلاد في وقت كانت تخرج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها عام 2022، حين نفدت احتياطاتها من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وبعد إقرار حزمة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع العام 2023، شهد الاقتصاد السريلانكي استقرارا نسبيا.

ستر-ابه/ع ش/الح