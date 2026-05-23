إعفاء شاحنات سلع قادمة من عُمان من التعرفة المرورية في الشارقة

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عُمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأوضحت الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أنه تم اعتماد هذا التسهيل بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة “في إطار تطوير منظومة الممر اللوجستي عبر إمارة الشارقة الذي يربط موانئ ومنافذ الإمارة بسلطنة عُمان وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى دولة الإمارات”.

وأضافت أن الإعفاء الذي يشمل الشاحنات القادمة عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام الحدوديين، يهدف إلى “تعزيز انسيابية حركة البضائع وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات والمتعاملين ودعم كفاءة حركة النقل والخدمات اللوجستية”.

م ل/ح س