إعلام: إيران تحث المنطقة على التيقظ “لزعزعة الاستقرار” الأمريكية والإسرائيلية

دبي 19 مارس آذار (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس إن وزير الخارجية عباس عراقجي دعا إلى اليقظة والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفه “بالأعمال المزعزعة للاستقرار والتصعيدية” التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاءت تعليقات عراقجي خلال محادثات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا ومصر وباكستان.

وقال إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأحدث على البنية التحتية الإيرانية تهدف إلى تصعيد التوترات وأضاف أن إيران لن تدخر جهدا في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )