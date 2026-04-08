إعلام: المخابرات التركية ساعدت في وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أنقرة 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية أن جهاز المخابرات التركي لعب دورا رئيسا في الجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

ووافقت واشنطن في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على الهدنة، التي توسطت فيها باكستان في صراع امتد بأنحاء الشرق الأوسط وعرقل إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت قناة تي.آر.تي الإخبارية الحكومية إن جهاز المخابرات الوطني التركي كان من بين الجهات القليلة القادرة على البقاء على اتصال مباشر بكل من الدول الغربية وإيران المجاورة، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وأضافت أن جهاز المخابرات الوطني التركي عمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ومنع سوء الفهم ونقل الرسائل التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، وتقديم مقترحات للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد، والتنسيق مع العديد من أجهزة المخابرات.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بجهاز المخابرات الوطني للتعليق على التقرير.

وبينما قادت باكستان جهود الوساطة، قالت طهران إن تركيا لعبت دورا بعد أن سعت في البداية لاستضافة محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل بدء الحرب في أواخر فبراير شباط. وقال دبلوماسي مقيم في تركيا بشكل منفصل إن أنقرة لعبت دورا داعما في الأسابيع القليلة الماضية من المحادثات.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعد بلاده حليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وتشترك في حدود مع إيران، اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار ودعا إلى تنفيذه كاملا وحذر من أي استفزازات أو أعمال تخريب.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)