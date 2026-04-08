إعلام: تركيا تعتقل 10 مشتبه بهم في إطلاق نار بمحيط قنصلية إسرائيل في إسطنبول

إسطنبول 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء أن السلطات اعتقلت عشرة للاشتباه في صلتهم بهجوم مسلح وقع أمس الثلاثاء قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مع توسع نطاق التحقيق.

وقتل أحد المهاجمين وأصيب اثنان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة استمر لفترة طويلة خارج بناية عالية تقع في الحي التجاري الرئيسي بإسطنبول وتضم القنصلية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن السلطات اعتقلت المهاجمين المصابين ويتم استجوابهما في المستشفى في أثناء تلقيهما العلاج. وقالت الوكالة إن السلطات اعتقلت الثمانية الباقينى خلال عمليات ومداهمات في إسطنبول وإقليم قوجه إيلي المجاور عقب الهجوم.

ورفضت وزارة الداخلية التعليق على عمليات الاعتقال، في حين لم يتسن حتى الآن الاتصال بشرطة إسطنبول ومكتب الادعاء العام للحصول على تعليق.

ولم تذكر السلطات الدافع وراء الهجوم، ولا تزال التحقيقات جارية. وندد السفير الأمريكي في تركيا توم براك بالهجوم في منشور على إكس، ووصفه بأنه هجوم على القنصلية الإسرائيلية.

وقال وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي إن المهاجمين الثلاثة لهم صلات بجماعة “تستغل الدين” دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف أن اثنين منهم شقيقان ووصلا في سيارة مستأجرة من مدينة إزميت.

وحدد مصدر في وزارة الداخلية هوية واسم المهاجم الذي لقي حتفه في مكان الواقعة. وذكرت الجريدة الرسمية أنه كان من قبل على صلة بشبكات مالية لها أيضا صلات بتنظيم الدولة الإسلامية مما دفع السلطات إلى تجميد أصوله في 2021.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)