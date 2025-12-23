إعلام: فقدان الإشارة لطائرة يُعتقد أنها تقل رئيس أركان الجيش الليبي فوق أنقرة

أنقرة 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفادت قناة (إن.تي.في) التركية اليوم الثلاثاء بفقدان إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد فوق العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسار الرحلات الجوية بعيدا عن مطار إيسنبوجا في أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة العسكريين.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأتراك.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)