إعلام: مقتل 3 في إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 7 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت تقارير إعلامية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شرطيان في واقعة إطلاق نار اليوم الثلاثاء بالقرب من المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز شرطيا وهو يسحب سلاحا ناريا ويحتمي بينما تتردد أصوات طلقات نارية. وشوهد شخص مغطى بالدماء.

وتواجد الشرطة المسلحة دائما بشكل مكثف في محيط القنصلية الإسرائيلية. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون رجال شرطة مسلحين يقومون بدوريات في المنطقة بعد واقعة إطلاق النار.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

