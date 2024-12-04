إعلامي مقرّب من ترامب يحاور وزير الخارجية الروسي

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أعلن الإعلامي الأميركي تاكر كارلسن، المقرّب من الرئيس الجمهورية المنتخب دونالد ترامب، أنه أجرى في موسكو مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتم بثها قريبا.

وسبق لكارلسن أن حاور فلاديمير بوتين في شباط/فبراير، في أول مقابلة للرئيس الروسي مع صحافي أجنبي مذ غزت قوات موسكو أوكرانيا مطلع عام 2022.

وقال كارلسن، مقدّم البرامج السابق عبر شبكة “فوكس نيوز” الأميركية القريبة من المحافظين، “عدنا الى موسكو بالأمس لإجراء حوار مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”، وذلك في شريط فيديو نشره ليل الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الى أن الحوار كان “مذهلا للغاية” وسيبث “قريبا جدا”، من دون تحديد موعد لذلك، موضحا أنه تطرّق للتوتر المتزايد بين موسكو وواشنطن.

واتهم كارلسن كذلك إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالحؤول دون إجرائه مقابلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويعد كارلسن من الإعلاميين المثيرين للجدل، وأمضى أعواما ينتقد تراجع الولايات المتحدة نتيجة لما اعتبرها حملة من السياسيين الديموقراطيين والمتظاهرين والشيوعية. ومنذ مغادرته “فوكس نيوز”، يقوم بالترويج بشكل متزايد لنظريات المؤامرة.

وأوقف برنامج كارلسن عبر “فوكس نيوز” في نيسان/أبريل 2023 بعد أيام من دفع الشبكة الأميركية تسوية مالية ضخمة لانهاء دعوى تشهير تقدمت بها شركة دومينيون فوتينغ سيستمز، بعد اتهامات زائفة بأن أجهزة الشركة لفرز الأصوات، ساهمت في خسارة ترامب انتخابات 2020.

ومنذ إبعاده عن الشاشة التلفزيونية، يعمد كارلسن الى بثّ مواده الإعلامية عبر منصة إكس، إضافة الى منصة بث تدفقي عائدة خاصة به هي “تاكر كارلسن نتوورك” (شبكة تاكر كارلسن).

سست/كام