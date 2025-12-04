إعلام إسرائيلي: وفاة ياسر أبو شباب القيادي المناهض لحماس متأثرا بجروح

3دقائق

القدس/القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بوفاة ياسر أبو شباب أبرز زعماء العشائر المناهضة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، مما قد يوجه ضربة لجهود إسرائيل الخاصة بدعم العشائر الفلسطينية لمواجهة حماس.

وقاد أبو شباب، الذي كان زعيم عشيرة بدوية وتمركز في رفح الواقعة حاليا تحت سيطرة إسرائيل في جنوب غزة، أبرز المجموعات الصغيرة المناهضة لحماس والتي ظهرت في غزة خلال الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.

واتهمته حماس بالتعاون مع إسرائيل، وأمرت مقاتليها بقتله أو أسره.

ولم ترد أي أنباء بعد عن وضع أبو شباب على صفحة جماعته (القوات الشعبية) على فيسبوك.

واعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يونيو حزيران بأن إسرائيل تسلح العشائر المناهضة لحماس. ولم تعلن إسرائيل سوى عن تفاصيل قليلة أخرى عن هذه السياسة منذ ذلك الحين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، عن مصدر أمني خبر وفاة أبو شباب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر أمني أيضا، بأن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا بجنوب إسرائيل متأثرا بجروح لم تحددها، لكن المستشفى سرعان ما نفى دخوله إليه.

ولم يكشف الخبر عن موعد وفاته أو طبيعة ما يقال إنها جروح.

وأحجم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على الخبر.

وقال متحدث باسم حماس في غزة إن الحركة ليس لديها تعليق. ولم تدل أي سلطات إسرائيلية أخرى بتعقيب حتى الآن.

وتنفي جماعة أبو الشباب تلقيها أي دعم من إسرائيل.

وتواصل الجماعة عملياتها في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية في أكتوبر تشرين الأول.

ونشرت الجماعة مقطعا مصورا في 18 نوفمبر تشرين الثاني يظهر فيه عشرات المقاتلين وهم يتلقون أوامر من نائب أبو شباب بشن حملة أمنية “لتوفير بيئة خالية من التهديدات المتطرفة”، في إشارة واضحة إلى مقاتلي حماس الذين يعتقد أنهم متحصنون هناك.

(تغطية صحفية جنى شقير من دبي ومعيان لوبيل من القدس ونضال المغربي من القاهرة – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)