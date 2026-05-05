إعلام إيراني: إصابة 10 في حريق مركز تجاري غربي طهران
5 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء أن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران.
ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن إدارة الإطفاء قولها إن الحريق “جرى احتواؤه إلى حد كبير”.
وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن سبب الحريق لم يتضح بعد.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة فارس، مقطع فيديو يُظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.
وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.
وتأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين أمس الاثنين.
