إعلام إيراني: اعتقال عشرات بينهم أجنبي على صلة بأمريكا وإسرائيل

2دقائق

دبي 10 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم الثلاثاء إن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم مواطن أجنبي، بتهمة التجسس لصالح “أعداء” الجمهورية الإسلامية، وذلك في خضم الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا غارات جوية على إيران في 28 فبرايرشباط، أودت بحياة زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين.

وخلال هذا النزاع، شنت إيران هجمات انتقامية على دول خليجية حليفة للولايات المتحدة، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزارة الاستخبارات الإيرانية القول إن المواطن الأجنبي الذي لم تكشف عن جنسية “كان يمارس التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعمل وكيلا لدولتين خليجيتين”.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية عشرات من مزدوجي الجنسية وأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت منظمات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عبر اعتقالات بتهم أمنية قد تكون ملفقة. وتنفي طهران اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أيضا أن السلطات اعتقلت “30 جاسوسا ومرتزقا داخليا وعملاء لإسرائيل والولايات المتحدة” خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي سياق منفصل، قال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان للتلفزيون الرسمي إنه تسنى احتجاز نحو 81 شخصا حتى الآن بتهمة “تسريب معلومات داخلية إيرانية إلى وسائل إعلام معادية وأعداء”. ولم يدل بمزيد من المعلومات.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد علي خفاحي للنشرة العربية )