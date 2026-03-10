إعلام إيراني: اعتقال عشرات بينهم مواطن أجنبي بتهمة التجسس

2دقائق

دبي 10 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على عشرات الأشخاص، بينهم مواطن أجنبي، بتهم التجسس لصالح “أعداء” البلاد، وذلك في خضم الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران في 28 فبراير شباط، أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين.

وشنت إيران هجمات انتقامية على دول خليجية حليفة للولايات المتحدة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزارة الاستخبارات قولها إن المواطن الأجنبي “كان يتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعمل وكيلا لبلدين خليجيين”، وذلك دون الكشف عن جنسيته.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الماضية عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت منظمات حقوقية الجمهورية الإسلامية بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عبر اعتقالات بتهم أمنية قد تكون ملفقة. وتنفي طهران اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.

وقالت الوزارة إن السلطات اعتقلت 30 جاسوسا ومرتزقا داخليا وعنصر عمليات لإسرائيل والولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي سياق منفصل، صرح قائد الشرطة الإيرانية للتلفزيون الرسمي بأنه تم احتجاز نحو 81 شخصا حتى الآن بتهمة “تسريب معلومات داخلية إيرانية إلى وسائل إعلام معادية وأعداء”. ولم يدل بمزيد من المعلومات.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )