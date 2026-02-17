The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعلام إيراني: طهران أغلقت مضيق هرمز بضع ساعات اليوم

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

17 فبراير شُبَاط (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أغلقت مضيق هرمز بضع ساعات اليوم الثلاثاء، دون توضيح ما إذا كان أحد أهم الممرات المائية لتصدير النفط في العالم قد أعيد فتحه بالكامل.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني ذكر في وقت سابق أن المضيق سيُغلق جزئيا لبضع ساعات اليوم كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة البحرية، وذلك في أثناء إجراء الحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية هناك.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية