إعلام إيراني: وحدات بحرية أمريكية تعرضت لضربات صاروخية إيرانية بعد هجوم على ناقلة
7 مايو أيار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري لم تسمه القول يوم الخميس إن وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية.
وأضافت أن سفنا حربية أمريكية اضطرت للتراجع بعد تعرضها لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.
ولم يتضح بعد توقيت الواقعة.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية بأن ثلاث مدمرات أمريكية بالقرب من مضيق هرمز استُهدفت في هجوم شنته البحرية الإيرانية.
ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق، لكن الجيش الأمريكي قال يوم الأربعاء إنه تمكن من تعطيل ناقلة نفط ترفع علم إيران لدى محاولتها الإبحار باتجاه ميناء إيراني.
وذكر الجيش الأمريكي أن قواته استهدفت دفة الناقلة بطائرة مقاتلة من طراز إف-18.
