إعلام إيراني رسمي: إخماد حريق في خزانات وقود بمنطقة حدودية بين إيران وأفغانستان

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دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إنه جرى إخماد الحريق الذي اندلع في خزانات وقود يوم الاثنين على الجانب الإيراني من منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة بين إيران وأفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن “الحريق أدى إلى إصابة أربعة أشخاص حتى الآن قبل إخماده، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة السبب”.

وأضافت أن الواقعة أدت لتوقف الأنشطة في أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن الحريق تسبب في أضرار جزئية في البنية التحتية لتخزين الوقود.