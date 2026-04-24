إعلام إيراني رسمي: وزير الخارجية عراقجي سيسافر إلى إسلام اباد ومسقط وموسكو

24 أبريل نيسان(رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبدأ اليوم الجمعة جولة تشمل زيارات إلى إسلام اباد ومسقط وموسكو.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإیرانیة (إرنا) “تهدف هذه الزيارة إلى إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)