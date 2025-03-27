إعلام تابع لحماس: مقتل القانوع المتحدث باسم الحركة في غارة جوية إسرائيلية

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القاهرة (رويترز) – أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس بمقتل المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة جوية إسرائيلية بشمال غزة، ليكون بذلك أحدث الشخصيات البارزة في الحركة التي تقتل منذ استئناف إسرائيل عملياتها في القطاع.

وذكرت قناة الأقصى التلفزيونية التابعة لحماس بأن القانوع قُتل بعد استهداف خيمته في جباليا. وقالت مصادر طبية إن الغارة نفسها أسفرت عن إصابة عدة أشخاص، بينما أسفرت هجمات منفصلة عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مدينة غزة وشخص في خان يونس بجنوب غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من يوم الخميس في بيان قتله القانوع، قائلا إنه “كان أحد المحرضين الرئيسيين لحماس”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتلت إسرائيل القياديين البارزين إسماعيل برهوم العضو بالمكتب السياسي لحماس، وصلاح البردويل القيادي البارز الآخر.

وكان كل من البردويل وبرهوم عضوين في المكتب السياسي المؤلف من 20 عضوا الذين تشير مصادر من حماس إلى مقتل 11 منهم منذ اندلاع الحرب في أواخر 2023.

وأنهت إسرائيل الأسبوع الماضي وقف إطلاق نار دام شهرين باستئناف القصف والعمليات البرية، إذ تزيد الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 855 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، منذ استئناف إسرائيل هجماتها العسكرية الكبيرة على غزة في 18 مارس آذار.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجمات الإسرائيلية في أنحاء غزة يوم الخميس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة. وكانت الهدنة قد صمدت إلى حد كبير منذ يناير كانون الثاني وأعطت متنفسا من الحرب للسكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في القطاع الذي دمرته الحرب.

واتهمت حماس، التي لا تزال تحتجز 59 رهينة من أصل نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن الحركة احتجزتها في هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، إسرائيل بتقويض جهود الوسطاء في التفاوض على اتفاق دائم لإنهاء القتال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بشن غارات لأن حماس رفضت مقترحات من شأنها الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار. وجدد يوم الأربعاء تهديداته بالاستيلاء على أراضٍ في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن المتبقين لديها.