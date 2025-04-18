إعلام تابع للحوثيين: مقتل 38 على الأقل جراء قصف أمريكي لميناء وقود باليمن

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واشنطن (رويترز) – أفاد إعلام تابع للحوثيين بمقتل 38 شخصا على الأقل جراء قصف أمريكي لميناء رأس عيسى للوقود بغرب اليمن يوم الخميس مما يجعله من بين أكثر الأيام تسجيلا للقتلى منذ بدأت الولايات المتحدة هجماتها على الحوثيين.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية أن الغارات، التي قال الجيش الأمريكي إن هدفها كان القضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيين، أسفرت أيضا عن إصابة 102.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على عدد القتلى الذي أعلنه الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن “الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم. ولم يكن القصد إلحاق الأذى بالشعب اليمني”.

وبدأت الولايات المتحدة الشهر الماضي ضربات واسعة النطاق ضد الحوثيين، وقالت إنها لن تتوقف ما لم يوقفوا هجماتهم ضد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وشن الحوثيون منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن عابرة للممر الملاحي، ويقولون إنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل احتجاجا على حرب غزة.

وتوقفت الجماعة عن شن الهجمات خلال وقف إطلاق النار السابق في القطاع. ورغم تعهد الحوثيين باستئناف الهجمات بعد أن استأنفت إسرائيل هجومها على غزة الشهر الماضي فإنهم لم يعلنوا المسؤولية عن أي هجوم منذ ذلك الحين.

ويعد هجوم يوم الخميس واحدا من أعنف الهجمات منذ أن بدأت الولايات المتحدة شن غارات جوية ضد الحوثيين في أكبر عملية عسكرية لها في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

وأسفرت هجمات أمريكية استمرت على مدار يومين في مارس آذار عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وفقا لمسؤولين حوثيين.