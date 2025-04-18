إعلام تابع للحوثيين: مقتل 58 على الأقل جراء قصف أمريكي لميناء وقود باليمن

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واشنطن (رويترز) – أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين بمقتل 58 شخصا على الأقل جراء قصف أمريكي لميناء للوقود باليمن، في واحدة من أكثر الضربات فتكا منذ بدأت الولايات المتحدة هجماتها على الجماعة المتحالفة مع إيران.

وتعهدت الولايات المتحدة بعدم وقف الضربات واسعة النطاق التي بدأت الشهر الماضي ما لم يوقف الحوثيون هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر. وتعد الضربات التي تشنها واشنطن أكبر عملية عسكرية لها في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

وذكرت قناة المسيرة أن الغارات على ميناء رأس عيسى بغرب اليمن، التي قال الجيش الأمريكي إن هدفها القضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيين، أسفرت أيضا عن إصابة 126.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه ليس لديها ما تضيفه للإعلان الأوّلي عن الهجمات وذلك ردا على طلب من رويترز للتعليق على عدد القتلى الذي أعلنه الحوثيون وعما إذا كان لدى القيادة المركزية تقدير للعدد.

وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس في وقت سابق “الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم. ولم يكن القصد إلحاق الأذى بالشعب اليمني”.

وشن الحوثيون منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن عابرة للممر الملاحي، ويقولون إنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل احتجاجا على حرب غزة.

وتوقفت الجماعة عن شن الهجمات خلال وقف إطلاق النار السابق في القطاع. ورغم تعهد الحوثيين باستئناف الهجمات بعد أن استأنفت إسرائيل هجومها على غزة الشهر الماضي فإنهم لم يعلنوا المسؤولية عن أي هجوم منذ ذلك الحين.

وأسفرت هجمات أمريكية استمرت على مدار يومين في مارس آذار عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وفقا لمسؤولين حوثيين.