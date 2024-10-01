إعلام حكومي: مقتل مذيعة بالتلفزيون السوري في ضربة إسرائيلية على دمشق

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(رويترز) – أفاد التلفزيون السوري في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء بأن مذيعة به قتلت في غارة إسرائيلية على العاصمة دمشق دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق”.

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت “أهدافا معادية” في محيط العاصمة دمشق، بعد سماع دوي انفجار في سماء العاصمة.

وعندما سُئل الجيش الإسرائيلي عن الهجوم المزعوم، قال إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.