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إعلام رسمي: إخماد حريق في مصفاة تكرير النفط في حمص بسوريا

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القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الاثنين إن فرق الإطفاء وقوات الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع في قسم الغاز بمصفاة تكرير النفط بمحافظة حمص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير المصفاة أكرم العلي القول “تم إطفاء الحريق بالتعاون بين كل الجهات في محافظة حمص وتجري عمليات التبريد واقتصرت الأضرار على الماديات”.

أوضح العلي في حديثه للوكالة أن أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن وأن “التحقيقات تجري لمعرفة تلك الأسباب”.

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