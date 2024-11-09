إعلام رسمي: إصابة جنود سوريين في “عدوان” إسرائيلي قرب حلب

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القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر يوم السبت إن عددا من الجنود السوريين أصيب في “عدوان” إسرائيلي في محيط مدينة السفيرة قرب حلب وإدلب.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر عسكري أن “عدوانا جويا” استهدف “عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتشن إسرائيل هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ أعوام، لكنها كثفت هجماتها منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.