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إعلام رسمي: إصابة شخصين في ضربات إسرائيلية استهدفت جسورا بحمص السورية

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(رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن هجوما إسرائيليا يوم الاثنين أدى إلى إصابة شخصين وألحق أضرارا بعدة جسور في القصير بريف حمص بالقرب من الحدود مع لبنان.

وسُمع دوي انفجارات في وقت سابق في بلدة القصير وحولها في محافظة حمص بسوريا، وقالت السلطات إنها تجري تحقيقات.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين تنفيذ سلسلة غارات استهدفت ما وصفها بأنها طرق تهريب أسلحة إيرانية عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مضيفا أن العمليات عطلت إمدادات الأسلحة عبر الأراضي السورية.

ودأبت إسرائيل على استهداف مواقع في سوريا يُعتقد أنها مرتبطة بإيران، كما كثفت ضرباتها منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول إسرائيل إن تلك العمليات جزء من حملة واسعة للحد من نفوذ إيران وحليفتها جماعة حزب الله في المنطقة.

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