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إعلام رسمي: إيران تحذر أمريكا من أي تدخل في مضيق هرمز

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دبي 2 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة اليوم الخميس من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد “سريع وحاسم”، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة.

وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق، وأضافت أن أي تحول عن تلك المسارات أو عدم الالتزام ببروتوكولات الملاحة سيواجه برد فعل فوري.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية