إعلام رسمي: إيران تعدم رجلا إيرانيا-ألمانيا بتهمة الإرهاب

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين أن إيران أعدمت جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بعد إدانته بتنفيذ هجمات “إرهابية”.

وحُكم على شارمهد، الذي يحمل أيضا إقامة أمريكية، بالإعدام عام 2023 بتهمة “إشاعة الفساد في الأرض”.

وقالت إيران إنه قاد جماعة مؤيدة للملكية اتهمتها بالوقوف وراء تفجير دام عام 2008 والتخطيط لشن مزيد من الهجمات في البلاد.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الاثنين على منصة إكس “لم يُمنح جمشيد شارمهد حتى الفرصة للدفاع عن نفسه في المحاكمة ضد التهم الموجهة إليه”، ووصف الإعدام بأنه “فضيحة”.

ونددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالإعدام وانتقدت “النظام اللاإنساني” في إيران.

وقالت بيربوك في بيان “لقد أوضحنا لطهران مرارا أن إعدام مواطن ألماني سيكون له عواقب وخيمة”.

وفي عام 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية نبأ اعتقال شارمهد في بيان وصفه بأنه “قائد جماعة تندر الإرهابية، الذي وجه أعمالا مسلحة وإرهابية في إيران انطلاقا من أمريكا”.

وتقول جماعة تندر، ومقرها لوس أنجليس، إنها تسعى إلى استعادة النظام الملكي الإيراني الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979. وتدير المنظمة محطات إذاعية وتلفزيونية معارضة للنظام الإيراني في الخارج.

وقال فريدريش ميرتس زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا لرويترز يوم الاثنين “تنفيذ حكم الإعدام على مواطننا جمشيد شارمهد جريمة شنعاء”.

وطلب زعيم المعارضة من الحكومة الألمانية الرد بشكل حاسم، قائلا إن نهج “الدبلوماسية الهادئة” قد فشل.

وأضاف ميرتس “يتعين مراجعة العلاقات مع إيران في ضوء مقتل مواطن ألماني برعاية الدولة… يجب طرد السفير الإيراني”.