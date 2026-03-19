إعلام رسمي: إيران تعدم 3 أشخاص على صلة باحتجاجات يناير

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن السلطات أعدمت اليوم الخميس ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل اثنين من أفراد الشرطة خلال اضطرابات شهدتها البلاد مطلع هذا العام، وأضافت التقارير أن المحكمة العليا أيدت الأحكام.

وقالت السلطة القضائية إن الأشخاص الثلاثة أدينوا “بالحرابة”، بما في ذلك ارتكاب أعمال وصفتها بأنها تخدم مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة. ونُفذت عمليات الإعدام في مدينة قم الدينية.

وأضافت السلطات أن الثلاثة شاركوا في هجمات باستخدام السكاكين وأسلحة أخرى خلال احتجاجات في الثامن من يناير كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة.

واتهم المسؤولون الإيرانيون مرارا خصوم طهران، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بالتورط في الاضطرابات التي عمت البلاد مطلع هذا العام، والتي تم إخمادها عبر أكبر حملة قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

