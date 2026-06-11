إعلام رسمي: إيران تمنع ناقلة من دخول مضيق هرمز دون تنسيق

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11 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن القوات الإيرانية منعت ناقلة من دخول مضيق هرمز دون تنسيق.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات بالقرب من بندر عباس، لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قالت لاحقا إنه لم يتم الإبلاغ عن أي انفجارات في المدينة الساحلية، وإن أي أصوات قد تكون مرتبطة بنشاط عسكري في المناطق البحرية.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري اليوم الخميس إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من إطلاق النار على أي سفينة تحاول المرور.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن أصوات انفجارات سُمعت قبالة سواحل سيريك.

وصرح مصدر عسكري لوسائل الإعلام الرسمية بأن الأصوات التي سُمعت بالقرب من سيريك مرتبطة بمواجهة القوات الإيرانية لناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز.

وقال المصدر إن الناقلة امتثلت لاحقا لحظر العبور بعد تلقيها تحذيرات من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)