إعلام رسمي: الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات من مالي وإليها

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11 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الجزائر فتحت مجالها الجوي بالكامل مجددا أمام حركة الطيران القادمة من مالي اعتبارا من يوم الجمعة، مما يسمح بتحليق جميع الرحلات الجوية من مالي وإليها.

وذكرت الإذاعة الجزائرية ووسائل إعلام أخرى أن هذا القرار يشمل “كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية”.

وكان البلدان أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل نيسان 2025 بعد أن أعلنت الجزائر أن جيشها أسقط طائرة استطلاع مالية مسيرة انتهكت مجالها الجوي. ورفضت مالي الرواية الجزائرية، قائلة إن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أمرا بإعادة سفير البلاد إلى العاصمة المالية باماكو.

وكانت الجزائر قد استدعت السفير لإجراء مشاورات في أبريل نيسان من العام الماضي على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم وأميرة زهران للنشرة العربية )