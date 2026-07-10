إعلام رسمي: الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات من مالي وإليها

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10 يوليو تَمُّوز (رويترز) – أفادت وسائل إعلام حكومية جزائرية بأن الجزائر فتحت مجالها الجوي بالكامل مجددا أمام حركة الطيران القادمة من مالي اعتبارا من اليوم الجمعة، مما يسمح بتحليق جميع الرحلات الجوية من الجزائر وإليها.

وذكرت الإذاعة الجزائرية ووسائل إعلام أخرى أن هذا القرار يشمل “كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية”.

وكان البلدان أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل نيسان بعد أن أعلنت الجزائر أن جيشها أسقط طائرة استطلاع مالية مسيرة انتهكت مجالها الجوي. ورفضت مالي الرواية الجزائرية، قائلة إن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )