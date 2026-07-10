The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعلام رسمي: الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات من مالي وإليها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 يوليو تَمُّوز (رويترز) – أفادت وسائل إعلام حكومية جزائرية بأن الجزائر فتحت مجالها الجوي بالكامل مجددا أمام حركة الطيران القادمة من مالي اعتبارا من اليوم الجمعة، مما يسمح بتحليق جميع الرحلات الجوية من الجزائر وإليها.

وذكرت الإذاعة الجزائرية ووسائل إعلام أخرى أن هذا القرار يشمل “كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية”.

وكان البلدان أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل نيسان بعد أن أعلنت الجزائر أن جيشها أسقط طائرة استطلاع مالية مسيرة انتهكت مجالها الجوي. ورفضت مالي الرواية الجزائرية، قائلة إن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية