إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للقتال ورفع مخزون الصواريخ

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي قوله اليوم الأربعاء إن مخزون إيران من الصواريخ زاد منذ الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل العام الماضي.

جاء ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن موسوي قوله “نحن في ذروة جاهزيتنا”، مضيفا أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وأن إنتاج القوات الجوفضائية للحرس الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو حزيران 2025.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)