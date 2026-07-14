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إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف صادرات الطاقة من المنطقة

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14 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني قال اليوم الثلاثاء إنه ما دامت “الأفعال الشريرة” من الولايات المتحدة مستمرة في الشرق الأوسط، فلن تُصدر “قطرة نفط أو غاز” من المنطقة.

وذكر الحرس الثوري أيضا أن “اعتداءات” الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن هجمات قواته على ما يصفها بأنها منشآت أمريكية في الكويت والبحرين تأتي ردا على الهجمات الأمريكية على إيران.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب والولي الولي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية