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إعلام رسمي: انفجار إقليم طهران نجم عن عملية لتفجير ذخائر

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11 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت، نقلا عن مسؤول محلي، أن الانفجار الذي سمع في الجزء الشرقي من إقليم طهران نجم عن عملية جرت تحت إشراف لتفجير ذخائر متبقية من الحرب.

وأضاف المسؤول أن العملية لم تشكل أي خطر على المواطنين، مؤكدا أنه لم تقع أي حوادث مرتبطة بها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجار في الجزء الشرقي من إقليم طهران. وقال سكان في مدينتي باكدشت وقيامدشت إنهم سمعوا الانفجار، فيما لم يكن موقعه الدقيق أو طبيعته معروفة في ذلك الوقت.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة وأحمد الإمام – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية