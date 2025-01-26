مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إعلام رسمي: تركيا تعتقل 15 شخصا بعد حريق في منتجع للتزلج خلف قتلى

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا يوم الأحد‭‭‭ ‬‬‬أن السلطات التركية ألقت القبض على 15 شخصا في إطار التحقيق في حريق أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة العشرات في منتجع للتزلج في جبال بولو في وقت سابق هذا الشهر.

وأثار الحريق دعوات للمساءلة والإصلاح، وقال خبراء مستقلون إن فندق جراند كارتال، في منتجع كارتال كايا للتزلج في غرب تركيا، يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية من الحرائق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن القضاء التركي يعمل على معاقبة كل المسؤولين عن الحادث. وتعهدت إدارة الفندق بالتعاون الكامل.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، وهي وكالة رسمية، يوم الأحد أن مالك الفندق ومديره و12 آخرين اعتقلوا في إطار التحقيق. وأضافت أن الإجراءات القضائية مستمرة مع نائب رئيس بلدية إقليم بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، بينما تم إطلاق سراح ستة آخرين بشروط معينة.

بدأ الحريق في طابق المطعم بالمبنى المؤلف من 12 طابقا، والذي كان يقطنه 238 ضيفا مسجلا، حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. وأجبر الحريق نزلاء الفندق المذعورين على القفز من النوافذ في منتصف الليل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
27 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية