إعلام رسمي: تركيا تعتقل 15 شخصا بعد حريق في منتجع للتزلج خلف قتلى

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أنقرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا يوم الأحد‭‭‭ ‬‬‬أن السلطات التركية ألقت القبض على 15 شخصا في إطار التحقيق في حريق أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة العشرات في منتجع للتزلج في جبال بولو في وقت سابق هذا الشهر.

وأثار الحريق دعوات للمساءلة والإصلاح، وقال خبراء مستقلون إن فندق جراند كارتال، في منتجع كارتال كايا للتزلج في غرب تركيا، يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية من الحرائق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن القضاء التركي يعمل على معاقبة كل المسؤولين عن الحادث. وتعهدت إدارة الفندق بالتعاون الكامل.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، وهي وكالة رسمية، يوم الأحد أن مالك الفندق ومديره و12 آخرين اعتقلوا في إطار التحقيق. وأضافت أن الإجراءات القضائية مستمرة مع نائب رئيس بلدية إقليم بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، بينما تم إطلاق سراح ستة آخرين بشروط معينة.

بدأ الحريق في طابق المطعم بالمبنى المؤلف من 12 طابقا، والذي كان يقطنه 238 ضيفا مسجلا، حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. وأجبر الحريق نزلاء الفندق المذعورين على القفز من النوافذ في منتصف الليل.