إعلام رسمي: تركيا تعتقل 6 بتهمة التجسس لصالح إيران

إسطنبول 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) إن السلطات اعتقلت ستة أشخاص، من بينهم إيراني، بتهمة التجسس على الشؤون السياسية والعسكرية لصالح إيران، بعد مداهمات منسقة في خمسة أقاليم أمس الأربعاء.

وأفادت (تي.آر.تي) بأن السلطات التركية اعتقلت المشتبه بهم بعد تحقيق مشترك أجراه ممثلو الادعاء في إسطنبول وشرطة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات التركي بتهمة جمع معلومات عن قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى داخل تركيا وخارجها بالتنسيق مع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أنهم متهمون أيضا بإجراء استطلاع حول قاعدة إنجرليك الجوية، التي يديرها حلف شمال الأطلسي في إقليم أضنة بجنوب شرق تركيا، والمشاركة في شحن طائرات مسيرة عبر تركيا لاستخدامها في دول ثالثة وتبادل معلومات مع المخابرات الإيرانية.

وشهدت إيران الشهر الماضي أكبر اضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتتعرض حاليا لضغوط أمريكية من أجل إما التفاوض على اتفاق يحد من برنامجها النووي أو التعرض لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بهجوم “أسوأ بكثير” من قصف منشآتها النووية في يونيو حزيران 2025.

وأرسل ترامب أسطولا إلى الشرق الأوسط، وحذر طهران من قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة أو استئناف برنامجها النووي.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا غدا الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره هاكان فيدان بشأن آخر المستجدات في إيران والتوتر مع الولايات المتحدة.

