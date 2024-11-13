إعلام رسمي: تقارير أولية عن “عدوان” إسرائيلي يستهدف ريف حمص بسوريا

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(رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الأربعاء إن “عدوانا إسرائيليا” استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي وسط سوريا.

وتقول إسرائيل إنها تنفذ ضربات للحد من نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا “معادية” فوق ريف حمص الغربي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكنها زادت وتيرة مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.