إعلام رسمي: رئيس إيران يصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت

25 مايو أيار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين عن مسؤول قوله إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمرا باستئناف الوصول إلى الإنترنت، بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التصريح صادر عن رئيس العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية.

ولم يتضح الموعد أو الطريقة التي ستعيد بها إيران الاتصال بالشبكة العالمية بعد هذا القرار.

وذكر موقع نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت أن معظم الإيرانيين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية منذ 87 يوما، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من الوصول إلى شبكات (في.بي.إن) باهظة الثمن ومتقدمة لتجاوز القيود.

وفرضت السلطات حظرا على الإنترنت بداية من الثامن من يناير كانون الثاني بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد، ثم أعادت الاتصال بالشبكة العالمية تدريجيا في فبراير شباط، قبل أن تفرض حظرا جديدا بعد بدء الحرب في 28 فبراير شباط.

ولا يزال الوصول إلى الإنترنت في الظروف العادية مقيدا بشدة بسبب الرقابة المفروضة على العديد من المواقع الإلكترونية، بينما تعتمد السلطات اعتمادا متزايدا على شبكة داخلية لتوفير الخدمات المتصلة بالإنترنت دون الاعتماد على الشبكة العالمية، لا سيما بالنسبة للمدارس التي تتبع حاليا مناهج دراسية عبر الإنترنت.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وباريسا حافظي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)