إعلام رسمي: ضربة إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا في دمشق

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القاهرة (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية يوم الثلاثاء أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة المزة غربي العاصمة دمشق.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن التقارير الأولية أشارت إلى أن الغارة تسببت في سقوط إصابات بين المدنيين.

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف “معادية” في محيط دمشق.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكن صعدتها منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي على الأراضي الإسرائيلية والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.