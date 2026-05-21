إعلام رسمي: مقتل 11 جراء انهيار مبنى في فاس بالمغرب

الرباط 21 مايو أيار (رويترز) – ذكرت القناة الثانية المغربية اليوم الخميس أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون جراء انهيار مبنى من أربعة طوابق خلال الليل في مدينة فاس، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرقي الرباط.

وأفادت السلطات بأن عمليات البحث جارية للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. وعرضت وسائل إعلام لقطات لرجال إنقاذ وسكان ينقبون بين الركام.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق في الحادث، وطلبت من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى محتملة.

وشهدت فاس، وهي عاصمة سابقة يعود تاريخها إلى القرن الثامن وثالث أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان، حوادث مماثلة في الشهور الماضية، بما في ذلك انهيار مبنيين في ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل 22 على الأقل.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)