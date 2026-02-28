The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعلام رسمي: مقتل 4 في سوريا إثر سقوط صاروخ إيراني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دمشق 28 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في مدينة السويداء جنوب سوريا اليوم السبت.

وقال شهود من رويترز وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان محليون أن شظايا صاروخية أخرى سقطت في مدينة القنيطرة وحوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وسمعت أصوات طائرات حربية بشكل متكرر في سماء سوريا اليوم بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.

وقال شاهدان أحدهما مراسل لرويترز إن عشرات الصواريخ الاعتراضية شوهدت في سماء دمشق.

(تغطية صحفية تالا رمضان وفراس دالاتي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية