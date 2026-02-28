إعلام رسمي: مقتل 4 في سوريا إثر سقوط صاروخ إيراني
دمشق 28 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في مدينة السويداء جنوب سوريا اليوم السبت.
وقال شهود من رويترز وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان محليون أن شظايا صاروخية أخرى سقطت في مدينة القنيطرة وحوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب سوريا.
وسمعت أصوات طائرات حربية بشكل متكرر في سماء سوريا اليوم بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.
وقال شاهدان أحدهما مراسل لرويترز إن عشرات الصواريخ الاعتراضية شوهدت في سماء دمشق.
(تغطية صحفية تالا رمضان وفراس دالاتي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )