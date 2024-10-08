إعلام رسمي: مقتل 7 مدنيين في ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في دمشق

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الثلاثاء أن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في حي المزة غربي العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن التقارير الأولية تفيد بأن من بين القتلى السبعة نساء وأطفال، مضيفة أن القصف ألحق أيضا أضرارا مادية “كبيرة” بممتلكات خاصة في المنطقة المحيطة.

وقال المصدر “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين… وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف “معادية” في محيط دمشق.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكن صعدتها منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي على الأراضي الإسرائيلية والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.