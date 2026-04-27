إعلام رسمي: وزير خارجية إيران يزور روسيا في آخر محطة من جولة دبلوماسية

دبي 27 أبريل نَيسان (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية عباس عراقجي قال إنه سيجري محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مع المسؤولين الروس خلال زيارة إلى سانت بطرسبرج، في المحطة الأخيرة من جولة دبلوماسية شملت أيضا باكستان وسلطنة عمان.

وقال عراقجي إن أحدث المشاورات في باكستان استعرضت الشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مشددا على أن طهران ستسعى إلى ضمان حقوقها ومصالحها الوطنية بعد أسابيع من الصراع.

وقال أيضا إن إيران وعمان، بصفتهما دولتين مطلتين على مضيق هرمز، اتفقتا على مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء لضمان المرور الآمن وحماية المصالح المشتركة في الممر المائي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

