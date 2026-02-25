إعلام رسمي: وفد إيران للمفاوضات النووية مع أمريكا يغادر إلى جنيف

The Swiss voice in the world since 1935
دبي 25 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء أن وفد البلاد المفاوض برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران متوجها إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسبا لشن ضربات محتملة على الجمهورية الإسلامية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير شباط الجاري إنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الاثنين إن المحادثات ستعقد يوم الخميس في جنيف بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

