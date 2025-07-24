إعلام رسمي: 6 قتلى و70 مصابا جراء انفجار في إدلب بسوريا

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دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الخميس أن‭‭‭ ‬‬‬6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 70 آخرين جراء انفجارا في ريف إدلب بشمال غرب سوريا يوم الخميس.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في منشور على منصة إكس “نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي. هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين”.

وأضاف “عملية الإجلاء تتم رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة”.

وأردف “لم تسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء.. في ظروف خطيرة ومعقدة”.