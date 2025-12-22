إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن

22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود ومصادر لم تذكرها بالاسم أن مناورات صاروخية أُجريت في عدة مدن اليوم الاثنين في ثاني مناورات من نوعها خلال شهر.

وذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز يوم السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديدا يستلزم تحركا سريعا.

وتعتبر القوى الغربية ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية تهديدا عسكريا تقليديا لاستقرار الشرق الأوسط وآلية توصيل محتملة للأسلحة النووية في حال طورت طهران هذه الصواريخ. وتنفي إيران أي نية لصنع قنابل ذرية.

ونشرت قناة “نورنيوز” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عبر تطبيق “تيليجرام”، مقاطع فيديو لما بدا أنها عمليات إطلاق صواريخ، دون تحديد مكانها.

وذكرت التقارير أن عمليات الإطلاق تمت من كل من طهران وأصفهان ومشهد. ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن “مصادر مطلعة” نفيها لاختبار الصواريخ، وقالت إن الصور المتداولة كانت “لطائرات على ارتفاعات عالية”. ولم يتم تقديم أي توضيح بشأن التقارير المتضاربة.

وذكرت شبكة إن.بي.سي أن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن قلقهم من أن إيران تعيد بناء مواقع التخصيب نووي الت قصفتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران، وأنهم يستعدون لعرض خيارات على الرئيس ترامب بشأن مهاجمة برنامج الصواريخ مجددا.

وأجرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر مناورات استمرت يومين بهدف التصدي للتهديدات الأجنبية، حيث أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف وهمية في الخليج.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد مروة غريب وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )