إعلام رسمي إيراني: مناورات صاروخية في عدة مدن

1دقيقة

22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود عيان ومصادر لم تسمها أن مناورات صاروخية تجري في عدد من المدن الإيرانية اليوم الاثنين.

وبثت القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على تيليجرام وشبكة نور نيوز شبه الرسمية مقاطع فيديو لما يبدو أنها عمليات إطلاق صواريخ، دون تحديد مواقعها.

وذكرت التقارير أن عمليات الإطلاق تمت من كل من طهران وأصفهان ومشهد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)