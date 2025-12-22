The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعلام رسمي إيراني: مناورات صاروخية في عدة مدن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود عيان ومصادر لم تسمها أن مناورات صاروخية تجري في عدد من المدن الإيرانية اليوم الاثنين.

وبثت القناة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على تيليجرام وشبكة نور نيوز شبه الرسمية مقاطع فيديو لما يبدو أنها عمليات إطلاق صواريخ، دون تحديد مواقعها.

وذكرت التقارير أن عمليات الإطلاق تمت من كل من طهران وأصفهان ومشهد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية