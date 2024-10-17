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إعلام رسمي سوري: ضربة إسرائيلية تستهدف اللاذقية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت (الوكالة العربية السورية للأنباء) الرسمية أن ضربة إسرائيلية استهدفت مدينة اللاذقية الساحلية على البحر المتوسط في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

وأضافت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حرائق وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

وذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية “تصدت لأهداف معادية” في أجواء اللاذقية.

وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على إسرائيل.

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