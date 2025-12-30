إعلام رسمي سوري: فرض حظر تجول في اللاذقية بعد احتجاجات عنيفة

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الثلاثاء أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرضت حظرا للتجول في المحافظة التي تعد معقلا للأقلية العلوية في البلاد، بعد أيام من مقتل أربعة أشخاص في احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف.

وشهدت سوريا عدة أحداث دموية طائفية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية وما أعقب ذلك من تولي حكومة يقودها السنة الحكم.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن حظر التجول سيستمر من الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي حتى الساعة السادسة صباحا غدا الأربعاء.

وعززت وحدات الأمن الداخلي انتشارها في عدد من الأحياء بمحافظة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط، بعد أن شهدت أعمال شغب أمس الاثنين أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص.

وتجمع آلاف المتظاهرين العلويين يوم الأحد في دوار الأزهري بمحافظة اللاذقية للمطالبة بنظام سياسي لا مركزي والإفراج عن آلاف السجناء العلويين.

ولم تستمر مظاهرة مماثلة في نوفمبر تشرين الثاني سوى ساعة واحدة قبل أن تواجهها مظاهرة مقابلة مؤيدة للحكومة السورية الجديدة. وأطلقت قوات الأمن السورية النار لتفريقهما.

