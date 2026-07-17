إعلام رسمي نقلا عن الحرس الثوري: استهداف مركز قيادة أمريكي في سوريا

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17 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الجمعة إنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة السورية أو الجيش الأمريكي على الأمر.

وقال الجيش الأمريكي في فبراير شباط إنه أكمل انسحابه من قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية مع الأردن والعراق.

وحاولت سوريا تجنب الانجرار للحرب في المنطقة التي اتسع نطاقها إلى دول منها لبنان، حيث تخوض جماعة حزب الله قتالا مع القوات الإسرائيلية، والعراق الذي شنت فيه جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن في مارس آذار إن بلاده ستنأى بنفسها عن أي صراع إلا إذا تعرضت للهجوم.

وأكد الحرس الثوري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز وأن استمرار الهجمات الأمريكية يعني عدم تصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي.

(تغطية صحفية جنى شقير من دبي ومايا الجبيلي من بيروت – إعداد دعاء محمد وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)