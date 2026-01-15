إعلام رسمي نقلا عن السلطة القضائية الإيرانية: لم يصدر حكم بإعدام سلطاني

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية قولها اليوم الخميس إنه لم يصدر أي حكم بإعدام عرفان سلطاني، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاما اعتقل في العاشر من يناير كانون الثاني خلال الاحتجاجات.

وقالت السلطة القضائية إن سلطاني، المحتجز حاليا في سجن كرج المركزي، متهم “بالتآمر ضد الأمن الداخلي للبلاد، وممارسة أنشطة دعائية ضد النظام”، لكن عقوبة الإعدام لا تنطبق على مثل هذه التهم إذا ما أكدتها المحكمة.

